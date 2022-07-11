ياسين يتابع حريق المتن السريع...إليكم التفاصيل

غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر تويتر كاتباً: “اتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع السيد وزير الدفاع ومدير عام الدفاع المدني.

‏د. جورج متري، مستشاري وبروفسور في إدارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الأرض.

‏عدد من المتطوعين سيتوجه الى الموقع للوصول الى داخل الغابة”.

واندلع منذ بعض الوقت حريق في أحراج رومية – المتن السريع وارتفعت اعمدة الدخان في المنطقة وفرق الاطفاء تعمل على محاصرته.

وغرد النائب الياس حنكش على حسابه على “تويتر”: “تواصلنا مع قيادة الجيش التي ارسلت طوافاتها لإخماد الحريق في رومية منطقة المتن السريع، خصوصا انه يتعذر على شباب البلدية والدفاع المدني الوصول الى الحريق، شاكرين القيادة ومتمنين الإسراع في وصول الطوافات وتفادي كارثة أخرى في أحراجنا”.

ويشهد لبنان سنويًّا اندلاع حرائق كارثية في غاباته، تتسع رقعتها وتقترب من المناطق السكنية وتقضي على الأراضي الزراعية والحرجية، مخلفةً أضرارًا جسيمةً على البيئة والاقتصاد، فيما تعاني الدولة من انعدام الإمكانات التقنية والبشرية للتعامل مع هذه الحوادث الموسميّة، حتى وصل بها الأمر عند كل حريق إلى طلب النجدة من جارتها قبرص، لتزويدها بطوافات إطفاء تساعدها على وقف امتداد النيران.