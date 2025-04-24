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يديعوت أحرنوت تكشف تحركات ميدانية وسريعة لحزب الله!

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الله يسعى إلى إعادة بناء هيكل القيادة والسيطرة لديه، في خطوة تُمهّد لاستعادة قدراته العسكرية، بما في ذلك تأهيل وحدة “الرضوان” الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب يعمل على تفعيل شبكات تمويل داخلية رغم الأزمة الاقتصادية في لبنان والعقوبات الدولية، وفي المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي رصد هذه التحركات ويسعى لإحباطها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله: “الوضع لا يزال يتطور، وعلينا أن نعمل باستمرار لمنع ظهور هذا الوحش من جديد”.

ولفت أيضًا إلى وجود تعاون أكبر من المتوقع من قبل الجيش اللبناني في بعض المناطق، إلا أن إسرائيل تتطلع إلى المزيد من الجهود في هذا الصدد.

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