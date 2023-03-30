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يزبك: مطلوب "فضيلتان" بعد.. "ويا دار ما دخَلِك شر"

منذ 17 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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غرّد النائب غياث يزبك عبر “تويتر”، قائلًا: “بعد فضيلة التراجع عن التوقيت الصيفي، فضيلة جديدة بتوقيع وزير الأشغال تمثلت في تراجعه عن مشروع توسعة المطار.. المطلوب فضيلتان بعد فقط: انتخاب رئيس سيادي والتخلّي عن السلاح لصالح الدولة، ويا دار ما دخَلِك شر”.

وكان وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، قد أعلن قبل جلسة لجنة الأشغال النيابيّة، عدم السير بعقد إنشاء المبنى الشرقيّ في مطار رفيق الحريري الدوليّ.

إذ قال حميّة في مؤتمر صحافيّ: “بناء على طلب الجهة التي أمثلها أي حزب الله أعلن وبكل شجاعة عدم السير بعقد إنشاء المبنى الشرقي في المطار واعتباره وكأنه غير موجود”.

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