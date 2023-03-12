يزبك يُحذر من حساب مزور عبر "تويتر" ينتحل اسمه

غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”: “يواصل حساب مزّور ينتحل اسمي عبر تويتر، نشر الأخبار الملفقة والكاذبة مستخدماً عنوان @GhayathYazbek فيما العنوان الصحيح هو @GhayathYazbeck مع الحرف (C).

الرجاء من الأصدقاء والرفاق المساعدة على إقفاله لما يسببه من اساءات معنوية لشخصي ولمن أمثل”.

يواصل حساب مزّور ينتحل اسمي على تويتر ، نشر الاخبار الملفقة والكاذبة مستخدماً عنوان @GhayathYazbek

فيما العنوان الصحيح هو @GhayathYazbeck مع الحرف (C).

الرجاء من الاصدقاء والرفاق المساعدة على إقفاله لما يسببه من اساءات معنوية لشخصي ولمن امثل

🙏🙏 — Ghayath Yazbeck (@GhayathYazbeck) March 12, 2023