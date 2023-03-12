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يزبك يُحذر من حساب مزور عبر "تويتر" ينتحل اسمه

منذ 35 دقيقة
النائب غياث يزبك

النائب غياث يزبك

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غرّد النائب غياث يزبك عبر حسابه على “تويتر”: “يواصل حساب مزّور ينتحل اسمي عبر تويتر، نشر الأخبار الملفقة والكاذبة مستخدماً عنوان @GhayathYazbek فيما العنوان الصحيح هو @GhayathYazbeck مع الحرف (C).

الرجاء من الأصدقاء والرفاق المساعدة على إقفاله لما يسببه من اساءات معنوية لشخصي ولمن أمثل”.

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