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يهرّب مخدرات الى الخارج.. كيف وقع بقبضة قوى الأمن؟

منذ 10 دقائق
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغ التالي: “بتاريخ 21-1-2022، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبهٍ به بجرم تهريب مخدّرات الى خارج الأراضي اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ، “نتيجة المتابعة، وعمليات الرّصد والتعقّب، تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية من إلقاء القبض عليه في محلّة المدينة الصناعية – زحلة، ويدعى: أ. ف. (مواليد عام 1997، لبناني)”.

وأضاف، “كما أوقفت الدورية المذكورة شخصاً آخراً كان برفقته على متن سيارة نوع “مرسيدس”، تمّ ضبطها، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)”.

ووفق البيان، “أودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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