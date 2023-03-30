يومٌ مفتوح للتوعية حول "سرطان القولون" في مراكز الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة

بمناسبة شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، الذي يقام في شهر آذار، نظّم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق يوماً مفتوحًا بالتعاون مع منظمة SAID غير الحكومية في مراكزهم الطبية.

كان الهدف من هذا النهار هو تسليط الضوء على أهمية الفحص الروتيني لسرطان القولون والمستقيم من أجل منع حدوث المرض. بالإضافة إلى تعزيز عادات نمط الحياة الصحية التي يمكن أن تقلّص من خطر إصابة الشخص بسرطان القولون أو المستقيم أو الشرج – أنواع السرطان الثلاثة التي يشار إليها مجتمعة باسم سرطان القولون والمستقيم.

حضر أكثر من 75 شخصًا فعالية اليوم المفتوح واستفادوا من أدوات FIT المجانية للقيام باختبار أوليّ لسرطان القولون.

بالإضافة إلى ذلك، تلقّى الحاضرون استشارات طبية مجانية من فريق قسم الحمية والتغذية وكذلك من أعضاء قسم الجهاز الهضمي بإدارة الدكتور مجد رستم في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى سان جون والدكتور رجاء شاتيلا والدكتور رياض عازار من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق.

علاوةً على ذلك، ومن تبيّن أنّ نتيجة إختبار الـFIT إيجابية لديه، حصل على تخفيضات بنسبة 50٪ على تنظير القولون.

من المهم ملاحظة أن سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم وأنّ الاختبارات المنتظمة هي أفضل طريقة لحماية نفسك من المرض. فبالاكتشاف المبكر، يكون السرطان أكثر قابلية للعلاج والوقاية من تفاقمه، من خلال الكشف عن النمو غير الطبيعي (الزوائد اللحمية) التي تتطور لاحقًا لتصبح سرطانية.

SAID (نشر الوعي ووزيادة الكشف المبكر) وهي منظمّة غير حكومية تعنى بالتوعية بسرطان القولون والمستقيم وتتمثل مهمّتها في زيادة الوعي حول فحص CRC.