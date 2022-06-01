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بالأرقام.. هذا حجم التداول على "صيرفة" اليوم

1 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 6:42 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /124,500,000/$ مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

بعد الانخفاض الكبير، فقد سجل صباح اليوم الأربعاء سعر الصرف الدولار في السوق السوداء 31300 ليرة لبنانية للشراء و31200 ليرة لبنانية للبيع، وكان ارتفع الدولار أمس عقب انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي مسجلاً 31700 ليرة لبنانية للشراء تقريباً.

انشغل اللبنانيون منذ بداية الأسبوع الجاري، بمراقبة تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي واصل انخفاضه بشكل سريع، ليستقرّ مساء الإثنين عند 27500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد لامس في الأيام الماضية الـ 38 ألفاً.

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