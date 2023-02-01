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504 موقوفًا من جنسيات مختلفة في قبضة الجيش

منذ 44 دقيقة
قيادة الجيش أعربت عن تعازيها بوفاة الجندي الإيرلندي

قيادة الجيش أعربت عن تعازيها بوفاة الجندي الإيرلندي

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول 2022، تم توقيف 504 أشخاص من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. وشملت المضبوطات 135 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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