51 شخصاً.. إليكم أسماء اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان!

تبلغ وزير الخارجية والمغتربين من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا الى نقطة التجمع أمام فندق روتانا- الخرطوم فجر اليوم الاحد الموافق ٢٣ نيسان ٢٠٢٣، قد تمت بنجاح حيث وصلت القافلة بسلام منذ قليل الى فندق كورال في مدينة بورسودان (مرفق لائحة بأسماء ٥١ شخصا” وصلوا على متن القافلة) في رحلة برية استغرقت عدة ساعات.

كما ستوافيكم الوزارة والهيئة العليا للإغاثة بالتطورات تباعا” ووفقا” للمستجدات، من أجل تأمين انتقالهم من مدينة بورسودان الى لبنان.

مريم شمص

حسين محمد شمص

رودي الهبر

بول الهاشم

عباس غدار

حبيب علاء الدين

عبد الرحمان اسماعيل

معن عبيد

ادم اسماعيل

خالد الحميدي

فاطمة العزو

محمد عائشة

سندس عمران

تسنيم عائشة

ريناد عائشة

صهيب عائشة

علي مظلوم

مرعي عبد الفتاح

وليد العبيد

مايا شاتيلا

رناد نحفاوي

ميرا نحفاوي

ريم نحفاوي

مرزوق نحفاوي

لؤي نحفاوي

سوزان الكلي

نور مظلوم

ليا بلوق

جاد بلوق

علي بلوق

احمد شمص

حسين احمد شمص

ديالا رباح

مريم جواد

حسان عطية

امير عطية

ريم اسماعيل

عمر عبدالعال

انتصار عبد العادل

ياسمين عبدالعال

رفيدة عبد العال

مصطفى عبد العال

علي عبد العال

مرعي عبد الفتاح

عدنان ديوب

علي ديوب

سارة ديوب

أحلام هديو

سوسن نعيان

لين حمودي

احمد محمود حسين