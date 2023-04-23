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51 شخصاً.. إليكم أسماء اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان!

منذ 33 دقيقة
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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تبلغ وزير الخارجية والمغتربين من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الأولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا الى نقطة التجمع أمام فندق روتانا- الخرطوم فجر اليوم الاحد الموافق ٢٣ نيسان ٢٠٢٣، قد تمت بنجاح حيث وصلت القافلة بسلام منذ قليل الى فندق كورال في مدينة بورسودان (مرفق لائحة بأسماء ٥١ شخصا” وصلوا على متن القافلة) في رحلة برية استغرقت عدة ساعات.

كما ستوافيكم الوزارة والهيئة العليا للإغاثة بالتطورات تباعا” ووفقا” للمستجدات، من أجل تأمين انتقالهم من مدينة بورسودان الى لبنان.

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عباس غدار
حبيب علاء الدين
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ادم اسماعيل
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علي عبد العال
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سوسن نعيان
لين حمودي
احمد محمود حسين

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