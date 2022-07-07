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إخبار من الصادق ومنيمنة وخلف بِشأن انقطاع المياه عن بيروت

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2022 8:09 مساءً
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تقدم النواب ​وضاح الصادق​، ابراهيم منيمنه و​ملحم خلف​ بإخبارٍ أمام ​النيابة العامة التمييزية​ “لملاحقة كل من تسبب بانقطاع ​المياه​ عن العاصمة ​بيروت​ لأكثر من 25 يوما، مِن مسؤولين وإداريين ومشرفين على الأشغال ومتعهدين وغيرهم من المرتكبين مِمَن سوف يُظهرهم التحقيق، بالجرائم المنصوص عنها في قانون ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع العام​ وفي ​قانون العقوبات​ وفي سائر القوانين المرعية الإجراء

وأكدوا أنهم “سيتابعون هذه القضية حتى النهاية الى أن تتم محاسبة كل المرتكبين مهما علا شأنهم”.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، يعيش أهالي بيروت معاناة جراء انقطاع مياه الشفة عن معظم أحياء العاصمة اللبنانية ومناطقها، بسبب عطل طرأ على الخط 1200، وهو خط المياه الأساسي الذي يغذّي خزّانها الرئيسي.

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