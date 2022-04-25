79% من المقترعين الفرنسيين في لبنان صوّتوا لماكرون

كشف مدير حملة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في لبنان “داني عثمان” في بيان، أن “نسبة المشاركة في الانتخابات في لبنان بلغت 41.24%، وأن 5942 منتخبا اختاروا التصويت لمصلحة الرئيس ماكرون، أي ما يعادل 79% من مجمل عدد المشاركين”.

وقال: “دعي 18510 ناخبين فرنسيين مقيمين في لبنان للمشاركة، توزعوا على 5 مراكز اقتراع في بيروت وجونية وطرابلس وصيدا”.

وختم: “الرئيس ماكرون فاز البارحة بولاية رئاسية ثانية بنسبة 58.5%، متفوقا على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي اعترفت بخسارتها مرة جديدة أمام ماكرون”.

ووفقا لفرز الأصوات فقد حصل ماكرون على أصوات 18,779,641 من إجمالي المقترعين، فيما صوّت 13,297,760 لصالح منافسته من اليمين المتطرف، بحسب إحصائية لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية، وعقب فوزه بفترة رئاسية ثانية، أكد ماكرون ضرورة مواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي

وبعد صدور النتائج الأولية، أعلن إيمانويل ماكرون أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني “يلزمني للأعوام المقبلة”، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”.

غير أن ماكرون توجه في خطاب أمام برج إيفل في العاصمة باريس، أيضا إلى معارضيه قائلا “لست رئيس فريق إنما رئيس الجميع”.