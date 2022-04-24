السلطة تقتل الناس!!

مرة جديدة: المنظومة تقتل الناس. فما حصل في بحر طرابلس ليل امس دليل جديد على يأس اللبنانيين ما يدفعهم الى الهروب، فيغرقون في بحر الموت الاسود! نتفهم بعض ما قاله الناس في لحظة غضب، وخصوصا ان الحادث أليم وقاس ودموي لم يوفّر حتى الاطفال. لكن في المقابل ليس على الناس الغاضبة أن تضيع البوصلة.

فالمشكلة ليست ابدًا مع القوى الامنية والعسكرية التي تقوم بواجبها، بل مع أركان المنظومة الذين لا يقومون بالحدّ الأدنى من واجبهم، بلى هم يؤدون فعلا يوميًا: قهر الناس وإفقارهم وإذلالهم. فوالد أحد الضحايا قال بالحرف الواحد إنه حاول جاهدًا ثني إبنه عن السفر في مركب الموت، لكن ابنه قال له: وماذا افعل هنا مع مسؤولين لا يريدون ان اعيش ولا يؤمنون لي الحد الادنى من مقومات العيش الكريم؟ المؤسف حقا ان من قال هذا الكلام اضحى اليوم تحت التراب، عفوا بل تحت المياه، فيما المتربعون على كراسي الحكم يذرفون دموع التماسيح ويتنعّمون بأموال الناس وجنى عمرهم ويستعدون للانتخابات لتجديد ولايتهم مرة جديدة.

الرد الوحيد على ما يحصل هو في الانتخابات، وفي ان يقول اللبنانيون “لا” مدوية في وجه هذه السلطة واركانها. لذلك ايها اللبنانيون: وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات فـ “أصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”