الأثنين 29 شوال 1443 ﻫ - 30 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حذار الديمقراطية المقلوبة!!

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 9:57 مساءً
A A A
طباعة المقال

هل سمعتم يومًا بنظرية الديمقراطية المقلوبة؟ في المبدأ يصعب ذلك، لانها نظرية نادرة الوجود عمليا وواقعيا. والنظرية المذكورة مرتكزها مجلس النواب، وتوازن القوى الاقليمي بين الاكثرية والاقلية. فأحيانا قليلة يمكن للاقلية ان تحكم وتتحكم في القرار داخل مجلس النواب وذلك بسبب توحدها، في حين تبقى الاكثرية على الهامش بسبب تبعثرها. وهو للاسف ما بدأ يظهر على صعيد اداء مجلس النواب الجديد. فالاكثرية المكونة من سياديين ومستقلين وتغييريين، لم تتمكن حتى الان من جمع مكوناتها لاتخاذ موقف واضح وواحد من استحقاقين داهمين غدا: رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة. ففي المعركة الاولى لم يتفق اركان الاكثرية ما اذا كانوا سينتخبون بورقة بيضاء في مواجهة الرئيس نبيه بري ام انهم سيضعون اسما آخر على اوراقهم. اما بالنسبة الى معركة نيابة الرئاسة فإن اركان الاكثرية ما زالوا بعيدين عن الاتفاق على اسم واحد يخوضون به ومعه المعركة ضد النائب المنتخب الياس بو صعب. فهل الامر معقول؟ وهل مسموح ان تنتقل الاكثرية من مكان الى آخر فيما يبقى القرار في مكانه من دون اي تعديل او تبديل؟ وفي النتيجة هل انتخب الناس ليبقى القديم على قدمه ولتبقى دويلة حزب الله اقوى من الدولة؟

    المزيد من نشرات الأخبار

    نشرة الأخبار.. انطلاق “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في القدس والفلسطينيون يردون بمسيرة أعلام فلسطينية
    كيف ساهمت تعاميم المصرف المركزي بتأخير الانهيار المالي والمصرفي؟
    جبران باسيل: “دق المي مي”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرسوم تجنيس جديد يُطبخ على النار
    اليكم التسعيرة الصباحية لدولار السوق السوداء
    اعتداء وحشي على "سبعيني" في مخفر جزين
    فيديو لاعتداء وحشي على “سبعيني” في مخفر جزين.. وقوى الأمن توضح!