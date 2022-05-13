الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صوتوا.. لتبقى الجمهورية!

13 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

للذين لم يتخذوا قرارهم بعد نقول عبارة واحدة: انتخبوا وكونوا على قدر الامال المعلقة على صوتكم.

فالانتخابات هذا العام مختلفة عن كل انتخابات سابقة. فهي تأتي بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ مع ما يعنيه هذا التاريخ. فهو مفصل بين الفساد والرغبة في التغيير . وهو مفصل بين لبنان قديم يحتضر ويموت ولبنان جديد يولد من رماده.

كما ان انتخابات السنة تأتي بعد جريمة الرابع من آب ، وهي جريمة لا تزال مجهولة الفاعلين ، او بالأحرى مجهلة الفاعلين لأن الفاعلين معروفون وتتردد  اسماؤهم على كل شفة ولسان. والأهم من هذين التاريخين ان انتخابات ٢٠٢٢ تحصل و حزب الله يستكمل مشروعه التدميري لقضم لبنان ولانهاء دولته ولقتل الجمهورية، بل حتى لجعل لبنان دولة تابعة بالكامل للجمهورية الايرانية .

وعليه،  فإن المسؤولية كبيرة  . ذاك ان الامر  لا يتعلق باختيار هذا المرشح او ذاك ، بل بهوية لبنان ودوره ومستقبله. لذلك أيها اللبنانيون : وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات “فأصواتكن هي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.  

    المزيد من نشرات الأخبار

    ردات الفعل على الضرائب اختفت أين الشعب؟
    في نشرة الأخبار... ماذا تضمنت التشكيلة الحكومية الأولى التي سلّمها ميقاتي الى عون؟
    في نشرة الأخبار... ماذا تضمنت التشكيلة الحكومية الأولى التي سلّمها ميقاتي الى عون؟
    نشرة الاخبار
    بين انهيار طرابلس وانهيارات لبنان!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    الدولار
    لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟