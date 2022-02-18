في نشرة الأخبار.. من يلعب بأمن لبنان عمومًا وأمن الجنوب خصوصًا؟

البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي اليوم ليس تفصيلا. فهو يذكر بكل وضوح ان صواريخ القبة الحديدية اعترضت مسيّرة انطلقت من لبنان وتسللت الى الاراضي الاسرائيلية، حيث تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل. الخبر مقلق في ذاته. فهو يأتي بعد مرور اقل من ٤٨ ساعة على الكلمة التصعيدية التي القاها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفيها يؤكد ان لبنان بات قادرًا على تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة مضيفا “ويللي بدو يشتري يتفضل”. نصر الله اعلن الموقف كلاميًا، فردّ عليه الاسرائيليون ميدانيًا وعسكريًا، وكأنهم بذلك يقولون لنصر الله انهم لا يخشونه ولا يخشون اسلحته. لكن المقلق في الموضوع ان الدولة في كل ما يحصل آخر من يعلم. فحزب الله يسيّر ما يريد من دون معرفة القوى العسكرية اللبنانية. فأين سيادة الدولة؟ وأين ما تبقى من هيبة المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة؟ وأين رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، من تحركات حزب الله؟ ميشال عون طرح عند وصوله الى رئاسة الجمهورية شعار الرئيس القوي… فماذا بقي من هذا الشعار؟ ألم يفقده عون كل معانيه ومضامينه؟ فإذا كان الرئيس القوي غير قادر على محاسبة موظف ولو برتبة حاكم مصرف لبنان… وإذا كان الرئيس القوي غير قادر على جمع الزعماء السياسيين حول طاولة حوار… وإذا كان عون غير قادر على سؤال حزب الله عن مسيّراته… إذا كانت كل هذه الامور من مواصفات الرئيس القوي، فكيف يكون الرئيس الضعيف اذا؟







