لا كابيتال كونترول قبل الانتخابات!

مسخرة. انها الكلمة الوحيدة التي تختصر ما حصل في مجلس النواب بين الامس واليوم. فاللجان المشتركة دعيت الى الاجتماع على اساس اقرار قانون الكابيتال كونترول تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للبرلمان في الاسبوع المقبل.

لكن تبين ان عددا لا بأس به من النواب لا يريدون اقرار الكابيتال كونترول وفق صيغته الحالية. لماذا؟ لسببين اساسيين. الاول ان قانون الكابيتال كونترول يدرس بمعزل عن خطة مالية شاملة ورؤية اقتصادية كاملة، وهو امر خاطىء.

اذ كيف يمكن اقرار الجزء قبل اقرار الكل؟ الامر الثاني ان الكابيتال كونترول بصيغته الحالية مجحف تماما بحق الناس، اي بحق المودعين الذين اصبحت اموالهم في مهب رياح الحكومة الميقاتية وبعض الكتل النيابية. المهم ان الجولتين النيابيتين بين الامس واليوم خلصتا الى نتيجة اكيدة: لا اقرار لقانون الكابيتال كونترول قبل الانتخابات النيابية. هكذا فشل ثنائي امل – حزب الله المدعوم من الاشتراكي ومن بقايا كتلة المستقبل في تمرير القانون، ما جعل الامر معلقا الى ما بعد الخامس عشر من ايار.

فماذا ستفعل حكومة ميقاتي التي اتت الى الحكم تحت شعار الانقاذ، وهي حتى الان فشلت في تحقيق خطوة واحدة على طريق الانقاذ؟ هذا المشهد يجعل الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية. لذلك ايها اللبنانيون: وطنكم بحاجة اليكم والواجب الانتخابي يناديكم. شاركوا بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة، ف “اصواتكن هيي سلاحنا الشرعي لنقبعن ولنبقى”.