نشرة أخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الجمعة 22 تشرين الأول 2021

في نشرة أخبار اليوم:

– ما طبيعة علاقة القوات اللبنانية بالشارع الطرابلسي اليوم؟

– ما صحة توقف الملاحة ليلا في المطار؟

– هل تغزو النفايات مجددا شوارع العاصمة؟

الجو في البلد غير مريح، ولا مؤشرات حلحلة في الافق. الوضع المالي يعود الى تدهوره. الدولار يسجل يوميا تقلبات حادة بعدما تكرس سعر الصرف في حدود العشرين الف ليرة. سياسيا، الحكومة أعجز من ان تجتمع، ورئيسها غير قادر على توجيه الدعوة الى الوزراء للاجتماع من جديد. توازيا، ثمة عودة الى خطة ترتكز على تركيب الملفات على فريق سياسي بعينه، وتحديدا القوات اللبنانية. فاستدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بافادته يذكر بما حصل في العام 1994، بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة.

فهل عدنا الى سياسة تركيب الملفات كما كان يحصل على ايام النظام الامني اللبناني- السوري المشترك؟ لا شك في ان امرا يحصل؟ والدليل: الزيارة اللافتة لقائد الجيش العماد جوزف عون الى الصرح البطريركي اليوم. كذلك، التغريدة الصادرة عن البطريركية المارونية، والتي تستعيد جزءا من عظة البطريرك الراعي يوم الاحد الفائت. وهي تغريدة تثير الانتباه لسببين. الاول الشكلي، اذ نادرا ما تعمد البطريركية المارونية الى اعادة نشر مقاطع من عظة البطريرك بعد خمسة ايام على القائها. والسبب الثاني يتعلق بالمضمون. فالموقف البطريركي يذكر بما حصل في العام 1975 وفي العام 1994. فالبطريركية تحدثت عن عزل فريق، وهو ما حصل عند بدء الحرب اللبنانية بعد 13 نيسان 1975. والبطريركية تحدثت عن فبركة ملفات، وهو ما حصل مع حزب القوات اللبنانية بعد انتهاء الحرب بأربع سنوات.

فهل قدرنا مع هكذا منظومة فاسدة ومجرمة ان نعود دائما الى الوراء بدلا من ان نتقدم الى الامام؟ وهل قدرنا مع حزب الله ان نتقهقر دائما الى ظلمات الماضي السحيق بدلا من ان نرى انوار المستقبل؟ ان حزب الله يعيد لبنان الى زمن الحرب الاهلية والفتن المتنقلة، فحذار ايها اللبنانيون!