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نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021

22 - يناير - 2021
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2021 3:43 مساءً
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في نشرة أخبار اليوم:

اقفل الاسبوع السياسي على انفجارين سياسي وصحي. الانفجار السياسي هو السجال العنيف بين قصر بعبدا وبيت الوسط والاستهلال جاء من بعبدا من خلال موقف لرئيس الجمهورية اعلن فيه ان النائب جبران باسيل لم يتعاط في عملية تشكيل الحكومة مطلقا وان “حزب الله” لا يتدخل في اي قرار لرئيس الجمهورية، وان قصر بعبدا لايزال بانتظار ان يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا باحكام الدستور.

كلام بعبدا عاجلته سلسلة تغريدات للمستشار الاعلامي للرئيس المكلف لم تخلُ من التصعيد، ومما جاء فيها “هل نحن امام توضيح من رئاسة الجمهورية ام اننا امام نفي باسم الوزير جبران باسيل” ويتابع المستشار في تغريدته فيقول “الاجدى بمن يعينيهم الامر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى والذي يراعي التمثيل العادل وفقا للدستور”.

-كورونا، لبنان في مرحلة انتشار اكبر وجهوزية اقل.

-الصناعة ترفع الصوت مطالبة بأن يلحظها الاستثناء.

-مجددا انفجر السجال بين بعبدا والرئيس المكلف والتأليف يدفع الثمن.

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