نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت 23 كانون الثاني 2021

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-مدير مستشفى رفيق الحريري يدق ناقوس الخطر، السلالة الجديدة خطيرة جداً: فيما لازال لبنان تحت وطأة السلالة الأولى من كورونا حتى بدأت بوادر سلالات جديدة اخطر من الاولى تتفشى على نطاق واسع، واخطر ما في هذه السلالة انها قاتلة حيث كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس ابيض ان الطفرات الجديدة قد تسبب في زيادة عدد الوفيات وما يضاعف من المخاوف ان هذه السلالات ودائما وفق الدكتور ابيض من شأنها ان تجعل اللقاحات اقل فاعلية.

امام هذه السلالات الجديدة من المخاطر مازال لبنان الرسمي بجميع سلطاته في موقف المرتبك حيث ان الخطوات ارتجالية ولا ترقى الى مستوى المبادرة بل الى مستوى ردات الفعل التي تأتي في معظمها ارتجالية وانفعالية تماما كما يحدث في سائر الملفات، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما زال ملف تشكيل الحكومة خاضعا للتعنت في وقت يئن الشعب تحت اثقال المعاناة على كل المستويات، الصحية والمعيشية والاستشفائية من دون اغفال القضية التي تقض مضاجع الجميع وهي قضية تأمين الدواء الذي بدا انه ينقطع شيئأ وشيئاً تحت الف ذريعة وذريعة.

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