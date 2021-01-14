نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 14 كانون الثاني 2021

في نشرة اخبار اليوم:

-منع التنقل في يومه الأول هكذا سارت الامور: على الارض كان الوضع مقبولا بالحد الادنى، ولم يرتفع القبول او الرضا كثيراً لان الكثير من المواطنين حاولوا وكالعادة التذاكي على الاجراءات، منهم من نجح ومنهم من علق على الحواجز التي اقامتها قوى الامن الداخلي والتي ضاعفت من زحمة السير. اما ما ساهم في انجاح خطوة منع التنقل فهو الطقس الماطر الذي لا يشجع كثيرا على التنقل.

اليوم الاول على اهميته لا يكفي ليشكل مؤشرا الى ما ستكون عليه الايام المقبلة حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر موعد انتهاء حال الطوارئ ومنع التنقل، فاذا كانت النتيجة ايجابية واتاحت خفض عدد الاصابات او على الاقل ابطاء ارتفاع عداد هذه الاصابات فإنه بالامكان خفضها، اما اذا بقي الوضع على ما هو عليه فلا شيء يحول دون تمديد فترة منع التنقل.

-استثناءات الاقفال، ماذا عن الازدحام على بعض الطرقات؟

-هل من نكسات صحية بعد الاصابة بكورونا والتعافي منه؟