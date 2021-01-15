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نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الجمعة 15 كانون الثاني 2021

15 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 5:42 مساءً
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في نشرة اخبار اليوم:

-رعب كورونا ينتقل من ارتفاع عدد الاصابات الى ارتفاع عدد الوفيات: للاسف وبسبب السلطة القائمة تفصل لبنان عن العالم سنوات ضوئية، ففي وقت بدأت فيه بعض الدول تجري لقاح كورونا في الصيدليات كبريطانيا مثلا وهذا ما بدأ امس، مازال لبنان في المربع الاول في قضية اللقاح.

-اقرار قانون تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا: اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر والرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، وبطريقة تبسيطية اقر مجلس النواب اجازة استيراد اللقاح ليبقى السؤال متى يصل اللقاح ومتى يبدأ تلقيح اللبنانيين والمقيمين على ارض لبنان. هناك الية يجب ان تبدأ والفرج لن يكون قبل شهر على الاقل، ولكن ماذا عن افساح المجال امام القطاع الخاص لاستيراد اللقاح؟ رئيس مجلس النواب وفي جلسة الاقرار كشف انه سوف تكون هناك موافقة من وزارة الصحة.

-التهريب الى سوريا على عينك يا دولة.

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