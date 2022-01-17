نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين 17 كانون الثاني 2022

– مخطط ايران: خراب ودمار للبنان والمنطقة!

ماذا تريد ايران من لبنان والمنطقة؟ ومتى يتوقف مخططها المتكامل الشامل الذي لا يحقق الا الخراب والدمار؟ في لبنان، وبعد ثلاثة اشهر على مقاطعة الحكومة، استفاق ثنائي حركة امل – حزب الله على ان الوضع الاقتصادي- الاجتماعي لم يعد يحتمل، وعلى ان الاوضاع المتردية تحتم عقد جلسة للحكومة. فما السبب الحقيقي للاستفاقة المتأخرة؟

و لماذا انتظر حزب الله وامل حتى الان ليدركا ان الوضع صار فوق طاقة الاحتمال؟ طبعا لا احد يمكنه ان يصدق مقولة الثنائي او تبريره. فقرار الثنائي اساسا هو للحزب الاصفر وليس لحركة امل.

والواضح ان قبول الحزب بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء مرتبط بعوامل تتعلق بوضع الحزب داخليا، والاهم بالتطورات في المنطقة، ما يثبت مرة اخرى ان قرار الحزب ليس في لبنان، بل عند الولي الفقيه الذي يتعاطى مع لبنان كورقة في يده، يستعملها بل يتلاعب بها في مفاوضاته مع دول الاقليم والعالم. هذا في لبنان. اما في المنطقة فالوضع ليس افضل حالا.

فالحوثيون الذين يتراجعون على مختلف الجبهات في اليمن فجروا غضبهم بتفجير طال للمرة الاولى الامارات العربية المتحدة. العمل العسكري المدروس هدفه واضح: توجيه رسالة ايرانية الى الامارات بعد الخسائر الكبرى التي منيت بها مليشيا الحوثي في الحرب اليمنية. وهذا يعني ان ايران لا تتورع عن تحويل كل بلد وكل منطقة ساحة لتصفية الحسابات، ولتوجيه الرسائل.

اذا، النظام الايراني نظام عدواني لا يحترم لا سيادة الدول ولا امن الشعوب ولا استقرار المنطقة. انه نظام يشكل خطرا على السلام من لبنان الى اليمن مرورا بسوريا والعراق والسعودية والامارات. فهل يتحرك المجتمع الدولي، فعلا لا قولا، قبل فوات الاوان؟