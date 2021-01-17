نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الأحد 17 كانون الثاني 2021

في نشرة اخبار اليوم:

-كورونا يملأ المستشفيات ولبنان في المأزق صحياً: صدق ايها اللبناني او لا تصدق، مستشفى ميداني يصل الى لبنان في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي اي منذ 67 يوماً، والى اليوم لم يتم تركيبه بعد، وللعلم كان بالامكان بناء مستشفى في هذه الفترة لكن في لبنان لا شيء مستعجلا حتى ولو كانت هناك حاجة ماسة جدا الى سرير وليس فقط الى مستشفى ميداني، ولم يعد خافيا على احد ان تأخير تركيب احد المستشفيين الميدانيين في الجنوب يعود الى الخلاف بين حزب الله وحركة امل، وهكذا وجد احد طرفي النزاع نبيه بري المخرج في تركيبها في بيروت فطلب من وزير الصحة تحويل المستشفى الميداني من صور الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي او المدينة الرياضية، هكذا يمكن القول ان المسؤولين اللبنانيين استحقوها، ولو لم يكن الامر كذلك لما كانوا هرولوا الى التفتيش عن سرير شاغر هنا ومستشفى ميداني هناك واقرار قانون لاستيراد اللقاح هنالك.

-التوقيع النهائي بين لبنان وفايزر على استيراد اللقاح.

-اللبناني يواصل التذاكي، مخالفات ليلا نهاراً لقرار الاقفال العام.