نشرة اخبار "صوت بيروت إنترناشونال" ليوم الاثنين 25 تشرين الأول 2021

في نشرة أخبار اليوم:

– ما آخر التطورات القضائية في ملف غزوة عين الرمانة؟

– ما مصير الإنتخابات البلدية؟

– ما هي الوسائل المطروحة لدعم الأجراء؟

انه يوم قضائي بامتياز. بدأ بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على 68 شخصا باحداث الطيونة، وانتهى باستدعاء فرع التحقيق في مخابرات الجيش رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى اليرزة، وذلك بصفة مستمع اليه. وبين الخبرين ثالث لافت تمثل بتقدم تسع عائلات من عين الرمانة بدعوى ضد السيد حسن نصر الله وكل من يظهره التحقيق فاعلا او مشتركا او محرضا او متدخلا في حوادث الطيونة. الاخبار الثلاثة مترابطة، لأنها تدور حول حدث واحد: اشتباكات الطيونة – عين الرمانة. واذا كان ادعاء عقيقي على 68 شخصا امرا طبيعيا، فانه من غير الطبيعي استدعاء قطب سياسي ورئيس حزب يعتبر من الاكبر في البلد بهذه الطريقة المهينة! فجعجع لم يدع حتى للمثول امام قاضي تحقيق، بل امام فرع التحقيق في مخابرات الجيش! فهل الامر منطقي؟ وهل هكذا تجري عادة الامور؟

ثم: ان من ارسل الدعوة المفخخة يعلم تماما ان سمير جعجع مهدد امنيا، وان تنقلاته محصورة ومقيدة الى ادنى حد، فلم لم تجر ترتيبات معينة لارسال محقق للاستماع الى جعجع في مقره في معراب؟ في المقلب الاخر ماذا عن الدعوى التي تقدم بها عدد من ابناء عين الرمانة والتي تشكل اول دعوى جزائية ضد حسن نصر الله في لبنان؟ هل سيتم التعاطي معها بجدية ام ستلقى في سلة المهملات باعتبار ان نصر الله لا يمس، وان ما يسري على جعجع لا يمكن ان يسري عليه؟ في انتظار الجواب، السلطة اللبنانية اليوم على المحك. فهل نكون ولو لمرة واحدة امام دولة حقيقية تعامل جميع ابنائها بالتساوي، ام ان السلطة ستواصل استنسابيتها واتباع سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟