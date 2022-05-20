أزمة الخبز مستمرة.. وتطمينات

لا تزال أزمة الخبز والتهافت على الأفران مستمرة، إلا أن مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري طمأن عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “لا وجود لأزمة خبز وطحين بالمعنى المتعارف عليه”، وذكّر أن “وزير الاقتصاد امين سلام طالب الشهر الماضي بتأمين الأموال لشراء الطحين، فتم ذلك بقرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول بموجبه دفعة بقيمة ١٥ مليون دولار، وبقي مبلغ ٢١ مليونا لم يتم تحويله”، لافتا إلى أنه كان هناك عدد من البواخر تنتظر في المياه الإقليمية فاقت حمولتها هذا المبلغ فجرى تفريغها، عدا عن أربع بواخر لم يكن باستطاعتنا تأمين المبلغ المطلوب لتفريغها ما أدى إلى نقص في تسليم الطحين للمطاحن، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الخبز، مشيرا إلى ان الازمة في طريقها إلى الحل، وأن الوزارة تعالج الموضوع ساعة بساعة.

ولفت الى ان سبب الازمة النقص في الأموال المخصصة للدعم، مشددا على أن توجيهات وزير الاقتصاد تقضي بتأمين خمسين ألف طن شهريا لكننا لم نتمكن إلا من تأمين ستة وثلاثين ألف طن مخصصة لدعم الخبز العربي.