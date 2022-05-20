أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

قالت أوساط سياسية إنّ الحديث عن فتح صفحة جديدة بعد 15 أيار يوحي بوجود مشاريع تفاهمات جديدة بالمفرّق تمهيداً لمقاربة الإستحقاقات الدستورية المقبلة.

إتصل قيادي حزبي بمسؤول كبير ناقلاً إليه تبريراً من رئيس حزبه لعدم دعمه أحد المرشحين بالصوت التفضيلي بناء لاتفاق مسبق بينهما، فردّ المسؤول قائلاً: “ضربني وبكى سبقني واشتكى”.

لوحِظ أنّه على رغم إعلان حزب مؤثر عدم امتلاك فريقه الغالبية النيابية تستمر الحسابات لفرز النواب اذا كانوا مع هذا المحور أو ذاك.

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اللواء

كشفت نتائج الإنتخابات النيابية ذهول عدد من السفارات والجهات المعنية بوضع لبنان عن معلومات محققة، والغوص في معلومات تستند إلى السمع أو الوهم!

يتجه حزب بارز لصرف النظر عن استمرار العلاقة مع وزير سابق على خلفية نتائج ما حصل قبل الأحد الماضي وبعده؟

يدور جدل واسع حول العوامل الحقيقية التي أدت إلى سقوط رموز محور بكامله، من خارج إصطفاف “الثنائي”!

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نداء الوطن

افادت مصادر مطلّعة ان النائب فيصل كرامي لم يحسم بعد مسألة اللجوء الى الطعن، وأكّدت انه ينتظر اكتمال المستندات والادلّة لكي يتخذ قراره ويردد في اوساطه انه يقارب السياسة اللبنانية بواقعية وهو ليس بوارد خوض معارك دستورية ولو كانت محقّة.

تسعى وزارة المالية الى تمرير عقد بالتراضي بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لتأمين إدارة المعلوماتية لديها.

يُحكى عن تواصل حصل بين “المستقبل” و “التيار الوطني الحر” عشية الانتخابات للتنسيق الإنتخابي في دائرة عكار أفضى الى تجيير اصوات لمرشحي “التيار”.

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الأنباء

يتلاقى مختلف الذين أجروا تقييما لنتائج الانتخابات على أن الجهة الوحيدة من القوى السياسية الذي خرج منتصراً دون أي خسارة هو الحزب التقدمي الاشتراكي.

لم يستطع فريق سياسي بمختلف أفرقائه من تقييم حقيقة ما تعرٍض له في الاستحقاق الانتخابي، وتشير إجراءات أحدهم إلى ردة فعل غاضبة على ما حصل.

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البناء

قال مرجع نيابي إن رئاسة الحكومة بين نواف سلام إذا تمكّن الأميركي والسعودي من تجميع 25 نائباً من المستقلين والتغييريين وجنبلاط إضافة لنواب 14 آذار أو عبد الرحمن البزري لحكومة يؤيّدها نواب 8 آذار وجنبلاط وعدد من المستقلين والتغييريين وإلا فميقاتي مكلفٌ ولا يؤلّف.

يقول رئيس كتلة نيابية إن نائب رئيس مجلس النواب سيكون الياس بوصعب بعد تسوية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر تقوم على تصويت نصف نواب كل من الكتلتين لمرشح الآخر لمنصبي رئيس ونائب رئيس مجلس النواب.