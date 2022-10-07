أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

رفض مرجع أمني بارز لقاء رئيس تيار مسيحي في منزله الجبلي بناء على توصية من مرجع سياسي كبير.

يعمل قيادي في الحزب الديموقراطي للتوفيق بين رئيسه طلال أرسلان والرئيس نجيب ميقاتي بهدف التوصل الى مخرج للمقعد الدرزي في الحكومة.

عُلم ان التحضيرات جارية على قدم وسق من قبل التيار الوطني الحر ليلة توجه رئيس الجمهورية ميشال عون الى الرابية بعد انتهاء ولايته، وحيث اللقاءات مفتوحة لأركان التيار لهذه الغاية.

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الجمهورية

كشفت سفيرة دولة عظمى لوزير حالي عن شخص يملك الجنسية الأميركية في عداد الموقوفين في قضية إنفجار المرفأ، وهو مازال منذ سنتين بانتظار تحريك الملف العالق قضائياً بفعل دعاوى الردّ بحق القاضي المعني بالملف.

مسؤول في تيار حزبي علّق عمله السياسي موقتاً، لم ير في زيارة تكتل نيابي من مذهب معين لرئيس حزب مسيحي بارز ما يقلق، ووضعها في إطار التشاور فقط.

أصدر أحد الأحزاب تعليماته لعناصره كي يكونوا جاهزين لأي تطور ميداني حدودي.

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اللواء

تخوَّف خبراء نفطيون من إقحام الطاقة في الشرق الأوسط، في الحرب غير المعلنة بين الغرب وروسيا على خلفية قرار أوبيك الأخير.

تصرُّ نائبة مسؤولة على موقفها من التنسيق الرئاسي، لجهة الإبتعاد عن أي محاولة للتلاقي مع حزب يميني مسيحي مؤثر..

يُنقل عن قضاة وأمنيين انزعاجهم البالغ من وضعهم في مواجهة المودعين، وهم بالهمّ سواء.

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نداء الوطن

لوحــظ أن النائــب في “التيار الوطني الحر” جيمي جبور أصــدر بيانا هاجم فيه المدعــي العام الإســتئنافي في الشمال القاضي زياد الشعراني بحجة أنه لم يسمح له بدخول مكتبه منعاً لقبول مراجعات السياسيين طالبا من وزير العدل محاســبته، ولكنه لم يحدد الســبب الذي جاء من أجله الى القاضي وبماذا كان يتدخل.

نقل عن نائب في “التيار الوطني الحر” أنه لم يستطع مجاراة النائب السابق في التيار زياد أســود ولا الدفاع عنه أو التضامن معه، لأنه ذهب بعيدافي معارضته وهو، أي النائب، لا يريد أن يترك التيار لرئيسه الحالي جبران باسيل.

نقلت مصــادر أنه من الصعب جداً عـلـى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التجاوب مع لائحة المطالب الكثيرة التي تقــدم بهــا رئيــس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لأنه يصبــح كأنه يتعامل مع رئيس جمهورية غير منتخب.

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البناء

قالت مصادر نيابية أن التيار الوطني الحر ناقش ولم يحسم أمر مشاركته أو غيابه عن الجلسة النيابية المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وربما يتخذ من موعد الجلسة المتزامنة مع إحياء ذكرى 13 تشرين سببا لغياب ينسجم مع تقدير عدم نضوج الظروف لإنتخاب رئيس.

قالت مصادر روسية ان قطع الكهرباء المنتجة من محطة زاباروجيا النووية عن مناطق أوكرانيا الواقعة خارج السيطرة الروسية هو الخطوة التالية لقرار وضع المحطة تحت الإدارة الروسية وأشارت المصادر ان نسبة 40% من كهرباء أوكرانيا تأتي من المحطة.

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الأنباء

يواكب مجمل الدبلوماسيين عن كثب الحركة التي يقوم بها مرجع سياسي في أكثر من اتجاه وفي أكثر من ملف حساس.

لم تخلُ جولة وفد خارجي على القيادات اللبنانية من إشارات إلى ان الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا يزال شبه معدوم، باستثناء الشق المتعلق بالترسيم البحري