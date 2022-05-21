اسرار الصحف الصادرة اليوم

البناء

ـ كواليس

قال مصدر نيابي إذا لم تسجل أية ترشيحات لمنصب رئيس المجلس خلال الجلسة الأولى احتجاجاً على المواقف الطائفية المعادية لثنائي حركة أمل وحزب الله، فهذا يعني تعطيل انتخاب نائب الرئيس ورؤساء اللجان وبالتالي جمود مجلس النواب الجديد ومعه كل الاستحقاقات الدستورية والتشريعية.

ـ خفايا

تؤكد مصادر إحصائيّة انتخابيّة أن تصويتاً لافتاً يمثل بلوكات منظمة بآلاف الأصوات سجل في صناديق اغترابية لإسقاط مرشحين وتعزيز وضع آخرين، خصوصا في دوائر البقاع 3 والجنوب 3 والشمال 3 والشوف وعاليه وطرابلس والبقاع الغربي وأن أغلب هذه البلوكات كانت من صناديق دول الخليج.

الجمهورية

ـ عبّرت مراجع ديبلوماسية عن تقديرها لأداء المؤسسات العسكرية والأمنية إبان الإنتخابات النيابية، وهو ما تشير اليه لجان المراقبة الإقليمية والدولية.

ـ تراجع بعض السوبرماركت عن قرار تخفيض نسبة دفع الفاتورة عبر البطاقة المصرفية عند فقدان عدد من الزبائن، وعاد الى اعتماد نسبة 50 في المئة نقدا ً و50 بالمئة عبر البطاقة.

ـ تيار بارز يتهيأ لخلوة يتطرق فيها إلى نقاط محدّدة لمعالجتها وتصحيح ما برز من ثغر شابت أداءه في الانتخابات.

اللواء

ـ همس

قرّر مرجع كبير إدارة ملف معركته بنفسه، طالباً عدم الدخول على خط التعليقات أو السجالات!

ـ غمز

بات بحكم المؤكّد أن تيّاراً سياسياً، استعاد بعضاً من حضوره النيابي، خسر بقوة خيار التعيينات التي كان يسعى لها..

ـ لغز

اختلفت التقييمات بشأن الاطلالات الأولى للنواب الجدد، فضلاً عن الانتماءات التي كشفت عنها أندية محلية، ذات ارتباطات دولية..

النهار

ـ ردّ على ميقاتي

تردد ان تعليق وزير الطاقة وليد فياض ردا على كلام لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي جاء بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من جهة سياسية.

ـ الأصوات تبخّرت

قال مرشح لم يوفق في الانتخابات الاخيرة انه شعر بالمرارة والخيانة لان كل الاصوات التي وعد بها تبخرت في نهار الانتخابات من دون اي توضيح او تفسير.

ـ بعيداً عن الأضواء

تكثفت الاتصالات بعيداً من الأضواء بين بعض النواب الجدد من مستقلين وتغييريين وكتل نيابية للتنسيق حول انتخاب رئيس للمجلس والمرحلة المقبلة.

ـ قطع طريق

تردد أن فوز مرشحين بارزين في بيروت بنسبة ضئيلة من الأصوات، قد يقطع الطريق عليهم الى رئاسة الحكومة.

نداء الوطن

ـ قال متابعون لمجريات العمليات الإنتخابية إن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خاض حرب تصفيات داخل تياره استباقاً لمرحلة ما بعد خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، وذلك من خلال تعليمات منح الصوت التفضيلي لأسماء مرشحة محددة.

ـ لاحظت مصادر سياسية أن معظم النواب الجدد التغييريين الذين انتقدوا قانون الإنتخابات المعمول به ما كانوا لينجحوا لو تم اعتماد أي قانون آخر من القوانين التي يطرحها بعضهم.

ـ يقترح البعض أن تتم إزالة الحواجز الإسمنتية التي تزنر محيط مجلس النواب على أساس أنه لم يعد هناك خطر من الثوار الذين بات ممثلون عنهم داخل المجلس.

الأنباء

ضبابية الموقف

وجوه جديدة لا تزال ضبابية الموقف لجهة تموضعها داخل المجلس النيابي الجديد.

تباين كبير

تباين كبير في المواقف بين وجوه نيابية جديدة تجاه قضية خلافية اساسية تتعلق بسيادة البلد.