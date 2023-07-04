اليكم ما جاء في أسرار الصحف اليوم

النهار

لوحظ أن أكثر من مرجعية سياسية ووزراء ونواب غادروا إلى الخارج لتمضية عطلة الأضحى وما بعدها، بعدما تأكدوا من صعوبة انتخاب الرئيس قريباً.

يكثر الحديث عن جناحين متصارعين داخل حركة “امل” بدأ خلافهما يظهر في غير منطقة على مستوى القاعدة الحركية.

ما زال اسم وزير سابق، من الأسماء المتداولة للخيار الثالث على الرغم من ابتعاده عن الأضواء والإعلام.

استرعى الاهتمام تكريم رئيس هيئة قضائية أحيل إلى التقاعد من قبل ناشط سياسي شيعي جبيلي في ضاحية بيروت، ويحمل أكثر من دلالة سياسية.

يرى نائب ان لوزارة المال اذن صماء تعتمدها لعدم الاستجابة لمطالب النواب بالحصول على تقرير التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وان الوزير يوسف الخليل يستجيب لمرجعية واحدة.

الجمهورية

تخوّفت مصادر أمنية من تحديات جسيمة تضغط على الواقع الأمني ِبفعل انعدام الانتظام العام وغياب أي معالجات حقيقية .

تستعد جهة مسؤولة لاتخاذ تدبير حازم تِجاه موظفة تجاوزت الخطوط الحمر في عدم التزامها القانون والأصول.

سعى بعض الوسطاء الى تأمين اتصال بين رئيس تيار سياسي ومسؤول كبير في حزب بارز إلاّ انه قوبِل بالرفض »لأنّ الأول حسمِ خياره في التموضع في جبهة الخصومة، فهو مقتنع بذلك واللهِ يسعدو ويبعدو«.

اللواء

يتزايد التشاؤم لدى جهات رسمية من إمكان ترتيب خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قبل إقرار برنامج دولي – عربي، لإعادة إعمار سوريا..

تتجه عاصمة غربية صديقة للبنان لإعادة النظر «بالخدمات السريعة» التي كانت تقدّمها لما يمكن وصفه بأصدقاء في لبنان!

تتدخل جهات محسوبة على جهات نافذة في شل حركة التفتيش عن المخالفات والمفاسد في الخدمات والمياه والغذاء في بعض الأقضية الجنوبية..

نداء الوطن

لوحظ أنّه لم توجّه الدعوة إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للمشاركة في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، وخصص لمطار رفيق الحريري الدولي، وقد ربطها البعض بالحساسية التي تصيب العلاقة بين الرجلين.

يتردد أنّ نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري يعاني من «نيران صديقة» يوجهها أحد نواب الحاكم.

أفادت المعلومات أنّ الوزير السابق جهاد أزعور سيتوجه الأسبوع المقبل إلى باريس للقاء الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان، وأكدت المعلومات أنّ أزعور مستمر بترشيحه.

البناء

قال مسؤول في فصائل المقاومة في غزة إن غرفة العمليات المشتركة على اتصال مباشر بغرفة عمليات جنين على مدار اللحظة وإن تقدير موقف مشترك يجري بين الغرفتين وإن قرار دخول غزة عسكرياً يرتبط بتقدير غرفة عمليات جنين وقرارها.

قال مصدر سياسي إن احتمال تأجيل عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى نهاية شهر تموز بات وارداً في ضوء ما تشهده فرنسا وصعوبة منح اهتمام كافٍ للوضع في لبنان، بالإضافة الى تعثر عقد اجتماع على مستوى اللجنة الخماسيّة التي تضمّ مع فرنسا السعودية وأميركا ومصر وقطر.

الأنباء

غياب أي موقف رسمي عن التطورات الحدودية الخطيرة في لا مبالاة غير مسبوقة.

غياب الوضوح في الحديث عن التوصل الى حل في ملف استراتيجي، الأمر الذي يحتاج الى الكثير من التوضيحات الرسمية حوله.