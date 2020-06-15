تركيا.. ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا

ظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1562 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو تقريبا ضعف العدد الذي جرى تسجيله في أوائل يونيو الجاري، عندما رفعت أنقرة قيود السفر وأعادت فتح المرافق.

وأظهرت بيانات الوزارة التركية أن العدد اليومي للحالات كان أقل من 1000 حالة منذ أواخر مايو حتى يوم الجمعة الماضي، لكنه كان 786 في الثاني من الشهر الجاري.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 15 شخصا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4807 حالات.

ووصل إجمالي عدد المرضى بمرض كوفيد-19 في تركيا إلى 178239 حالة.

وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز”، الأحد، أن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وأن 429881 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دول ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، بحسب “رويترز”.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19 حيث بلغت الإصابات مليونين و82 ألفاً و162 حالة والوفيات 115216، تليها البرازيل بإصابات بلغت 850514 شخصاً في حين بلغت الوفيات 42720 شخصاً. وتليهما بريطانيا ثمّ إيطاليا وفرنسا.