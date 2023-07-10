عبد المسيح: لا حلّ من دون حوار جدي

رأى عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح “ألا حلّ من دون حوار جدّي، وليس حواراً على طريقة الفريق الآخر الذي يصر على تمرير مرشحه سليمان فرنجية الذي يعتبره مرشحه الأول والثاني والثالث”.

وقال عبد المسيح في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إذا كانوا فعلاً يصرّون على الحوار كما يدعون، فليعلنوا أنهم تخلوا عن مرشحهم ونحن جاهزون للتحاور على الرئيس الجديد، اما الذهاب الى حوار على طريقة أنا أو لا أحد، فهذا الأمر غير وارد بالنسبة إلينا”، مؤكداً مقابل ذلك “استمرار دعم التكتل للوزير السابق جهاد أزعور”.

أما بالنسبة للجدال القائم حول حاكمية مصرف لبنان، فرأى عبد المسيح أن “حل هذا الأمر بسيط جدًا، على ما يعتقد، وقال: “فليتفضلوا ويحددوا جلسة انتخاب قريبة وليحضر النواب إلى المجلس ولا يغادرونه من دون انتخاب رئيس جمهورية، وعلى الرئيس الجديد أن يعيّن حاكما لمصرف لبنان فتحل المشكلة”.