كيف ردّ بري على معارضي انتخابه؟

سألت صحيفة “الجمهورية” الرئيس نبيه بري عن تعليقه على تلويح بعض النواب الجدد من “قوى التغيير” بإمكان ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس النيابي بدلاً عنه؟ فأجاب بري: “معنى ذلك هو المباشرة في تطبيق إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة، ولذلك لا يستفزّني الأمر”. وأضاف: “على كلٍ، المجلس النيابي سيد نفسه، وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس”.

ولدى سؤاله اذا كان يخشى من ان يتم انتخابه لولاية جديدة بميثاقية مسيحية متواضعة، قال بري: “نحن متواضعون أيضاً”.

وحين سُئل: ألا يزعجك ان تمتنع كتل مسيحية اساسية عن التصويت لك؟، اكتفى بري بالقول وهو يبتسم: “لا حول ولا قوة إلّا بالله”.

ورداً على سؤال عن مرشحه لمركز نائب رئيس المجلس خلفاً لإيلي الفرزلي، أكد بري أن الخيار يعود إلى الهيئة العامة “ومن يختاره النواب سأرحّب به وأتعاون معه”.