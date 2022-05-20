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لا أزمة محروقات

20 - مايو - 2022
المحروقات

المحروقات

الأنباء
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على خطّ أزمة المحروقات، أشار ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى عدم وجود أزمة محروقات، كاشفا عن تأخر مصرف لبنان منذ ما قبل الانتخابات عن تحويل الأموال المطلوبة فقام الموزعون بتأمين جزء من المال كي نقطع مرحلة الانتخابات منعا لحصول أزمة تؤثر على انتقال الناخبين الى قراهم، وفي اليوم التالي ليوم الانتخابات لم يجر العمل بمنصة صيرفة، ويوم الثلثاء نفذ المخزون، لكن بالامس تم تسليم المحروقات بشكل طبيعي وبالتالي ليس هناك من ازمة على الاطلاق. اما سبب الارتفاع في أسعار المحروقات فهو مرتبط بارتفاع اسعار النفط عالميا.

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