ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية الصادرة في 25 آب 2022؟

النهار

يزداد اقبال اللبنانيين على شراء سيارات وأدوات كهربائية تخوفاً من ارتفاع أسعارها مع رفع سعر الدولار الجمركي إذا حصل.

تُسجل ظاهرة غير مسبوقة تتمثل بغياب رؤساء الحكومات السابقين ومرجعيات سنّية عن مسار التطورات السياسية على رغم دقّتها وخطورتها.

تقوم بلديات بمراقبة الغابات والأحراج في أكثر من منطقة بعد حصول حرائق مفتعلة، وذلك بدعم من بعض المتمولين.

يعلن الامين العام للمجلس الوطني للخصخصة زياد حايك ترشحه الى رئاسة الجمهورية غدا الجمعة في بادرة نادراً ما تحصل في لبنان اذ ان اعلان الرؤى والبرامج لم تدخل رزنامة المرشحين من قبل.

الجمهورية

كثرت رسائل إسرائيل إلى جهة نافذة لبنانية عبر أطراف دوليين وهي تحمل تناقضات في المضمون حيال الموقف الحقيقي لحكومة لابيد.

مسؤول رسمي قال في مجلس خاص إنه كان مصدوماً جداً من الموقف السلبي لفرنسا وألمانيا الرافض لعودة النازحين السوريين، والمطالبة بدمجهم في المجتمع اللبناني.

لاحظت أوساط سياسية أنّ رئيس حزب لم يوجه لوماً لوزير يخصٌّه كان قد حكى كلاماً جارحاً بحق مرجع بارز.

اللواء

نصحت جهات لبنانية بعدم دفع البلد إلى المجهول، طمعاً بمؤتمر جديد لإعادة تقاسم السلطة، نظراً لإنشغال أوروبا والعالم بأوضاع مالية وإقتصادية بالغة الصعوبة.

تتزايد الاستعدادات لهجرة ألوف الشباب المنخرطين في أعمال دائمة على خلفية انهيار الرواتب وتعذر فرص العيش بالحد الأدنى.

يتجه مرجع رفيع خلال أيام لإعلان موقف، وصف بالأهمية الحاسمة تجاه خارطة الطريق الممكنة لتجاوز مأزق الفراغ وتداعياته.

نداء الوطن

توقّعت جهة سياسية تولّت مهمة وساطة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن يتم تشكيل حكومة جديدة في ربع الساعة الأخير قبل انتهاء ولاية الرئيس إذا بات من المؤكد تعذُّر انتخاب رئيس جديد يخلفه.

تنتظر الأطراف الفاعلة في تقرير مصير انتخابات رئاسة الجمهورية ما سيعلنه رئيس حزب القوات سمير جعجع في قداس الشهداء في 4 أيلول المقبل بعد الدخول في مرحلة الإستحقاق الدستوري والدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس حيث من الممكن أن يرفع سقف الترشيح إلى مستوى التحدي بالمواصفات والأسماء.

إعتبرت مصادر متابعة أن ما يفهم من كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن تجنب الدخول في الحرب الأهلية أنه وحده يملك هذا القرار خصوصاً أنه يتحدث في كل مرة عن قرار عدم الذهاب إلى هذه الحرب، مرة بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري مثلاً ومرة بعد أحداث الطيونة، بعدما كان اعتبر أن قرار غزوة 7 أيار 2008 كان يوماً مجيداً.

البناء

توقعت مصادر وزارية أن يتحرّك ملف هبة الفيول الإيراني إيجاباً بعد كلام وزير الطاقة وليد فياض عن تلقي أجوبة أميركية مضمونها أن الهبات لا تتعرّض للعقوبات. وقالت إن الخطوة التالية هي قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيفاد وفد تقني مالي رسمي الى إيران

قالت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود أن الوسيط الأميركي قد تبلغ موقفاً لبنانياً يشترط لقبول تأجيل الاستخراج من كاريش لحين إنجاز الترسيم بدء شركة توتال بالتنقيب في البلوكات اللبنانيّة، خصوصاً 4 و9 وأن هذا الموقف قد يسرّع العودة للحل الشامل

الأنباء

مصير قانون مهم لا يزال مجهولاً بانتظار توقيع مرجعية رسمية.

توقيت ملتبس لعودة التهديدات الأمنية ما يثير الكثير من التساؤلات حول خلفياتها ومصدرها.