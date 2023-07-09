الأحد 21 ذو الحجة 1444 ﻫ - 9 يوليو 2023 |
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مسارٌ رئاسي غامض.. وحديث عن تحول لودريان نحو خيار قائد الجيش

منذ 6 دقائق
قائد الجيش جوزاف عون

قائد الجيش جوزاف عون

الأنباء الكويتية
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مسارٌ رئاسي غامض يترقب المزيد من المشاورات الداخلية والاتصالات الخارجية، وطليعتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى الرياض في الحادي عشر من الشهر الجاري، ضمن اطار جولة على دول “اللجنة الخماسية” المعنية بالشأن اللبناني، يتخللها تواصل غير مباشر مع الجانب الإيراني، ليصل في نهاية المطاف الى بيروت، ليرعى حواراً مفترضاً بين رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في قصر الصنوبر.

بدورها، تتحضّر السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو لجولة على الفعاليات السياسية والنيابية اللبنانية، تهيئة لزيارة لودريان الذي سيعاود طرح الخيارات الرئاسية من الصفر، أي من دون التزام بالخيارات السابقة، وفق معلومات أشارت إلى أن المشاورات بدأت تتناول خيار قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً توافقيًّا

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