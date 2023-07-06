30 مليون دولار لـ"كهرباء لبنان".. تنتظر أمر التحويل من "المركزي"!

تسلّم مصرف لبنان كتاب وزارة المال المتعلق بفتح حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن تحويل تحصيلات مؤسسة كهرباء لبنان، عُلم أن البنك المركزي فتح الحساب في 4 تموز الجاري، في انتظار تنفيذ تحويل الأموال من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي.

مصدر في مؤسسة “كهرباء لبنان” يقرّ عبر “المركزية” بأهمية خطوة فتح الحساب، “لكن لم يتم تحويل ليرة واحدة إلى دولار حتى اليوم، إذ لا يزال الموضوع عالقاً منذ 14 آذار 2023 موعد اجتماعنا مع حاكم مصرف لبنان الذي وَعَد بفتح حساب وإجراء التحويلات المطلوبة من الليرة إلى الدولار الأميركي، فور اتخاذ مجلس الوزراء قراراً في هذا الشأن. وهكذا فعل الأخير، لكننا لم نتلمّس أي نتيجة حتى الآن”.

ويُضيف في السياق: لا تزال “كهرباء لبنان” تنتظر تحويل أموال المؤسسة المودَعة في مصرف لبنان، إلى الدولار الأميركي لتسيير عملية استيراد شحنات الغاز أويل لزوم معامل الإنتاج، وتأمين كلفة الصيانة المسعّرة بالدولار النقدي…

ويؤكد المصدر أن “المؤسسة ماضية حتى النهاية في خطة الكهرباء في كل الأحوال… فالأموال البالغة حتى اليوم نحو 30 مليون دولار، ستتأمّن في نهاية المطاف من مصرف لبنان… ولو بصعوبة”.

بدوره، يأسف وزير الوصاية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض عبر “المركزية” “للتأخّر في تحويل حساب مؤسسة “كهرباء لبنان” لدى البنك المركزي إلى الدولار الأميركي، بعد مرور شهر على قرار مجلس الوزراء لتغطية طلب وزير المال في شأن إنشاء حساب في الوزارة لزوم “كهرباء لبنان” يتضمّن فارق سعر الصرف من الليرة إلى الدولار، بناءً على اقتراح مصرف لبنان”، مشيراً إلى أن هناك “حوالي 26 مليوناً و900 ألف دولار لتاريخ اليوم في حساب المؤسسة في مصرف لبنان، من عائدات الجباية”.

ويأمل فيّاض من الحاكم سلامة “التزام ما وعد به لجهة تنفيذ أمر التحويل من الليرة إلى الدولار”، ويقول “نحن في انتظار هذه الخطوة التي تساهم في تأمين استمراريّة خطة “كهرباء لبنان” … وصمود المؤسسة”.