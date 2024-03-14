"أبل" في مواجهة قضائية.. إليكم السبب

أشعلت شركة “إيبيك غيمز”، مطوّرة لعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”، مجدداً معركة قضائية محتدمة مع شركة “أبل”، حيث اتهمتها بانتهاك قرار قضائي يخص متجر التطبيقات المربح الخاص بها (App Store)، وطالبت “إيبيك” قاضياً أميركياً بمعاقبة “أبل” وإلغاء امتثالها “الصوري” للقرار.

تشهد الشركتان نزاعاً قضائياً منذ عام 2020، عندما اتهمت “إيبيك”شركة “أبل” بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار عن طريق إجبار المستخدمين على تنزيل التطبيقات من خلال متجر التطبيقات الخاص بها (App Store)، الذي تفرض من خلاله رسوماً على المطورين تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وكان قرار قضائي قد صدر في أيلول 2021 عن قاضية محكمة المقاطعة الأميركية إيفون غونزاليس روجرز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، قد سمح للمطورين بتضمين روابط وأزرار توجه المستخدمين إلى طرق أخرى للدفع مقابل المحتوى الرقمي.

وفي دعوى قضائية رفعتها أمام محكمة كاليفورنيا، زعمت “إيبيك” أن شركة “أبل” تنتهك “انتهاكاً صارخاً” هذا القرار، على الرغم من تأكيد شركة “أبل” ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في إخطار للمحكمة في 16 كانون الثاني بأنها قد “امتثلت بالكامل”.

وتقول “إيبيك” إن شركة “أبل” فرضت قواعد جديدة ورسوماً جديدة بنسبة 27% على المطورين لبعض عمليات الشراء، ما يجعل الروابط “غير قابلة للاستخدام تجارياً” مجتمعة.

كما صرح مطور البرامج الواقع في كاري بولاية نورث كارولينا أن شركة “أبل” لا تزال “تمنع قطعاً” الأزرار، ولا تزال تحظر على بعض التطبيقات إخبار المستخدمين بخيارات شراء أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، صعدت “أبل” النزاع لفترة وجيزة عن طريق منع “إيبيك” من إطلاق سوقها الإلكترونية الخاصة على أجهزة “أيفون” و”آيباد” في أوروبا، قبل أن تتراجع بعد يومين.