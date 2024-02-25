الأحد 15 شعبان 1445 ﻫ - 25 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكبر معرض للهواتف المحمولة ينطلق غداً في برشلونة الإسبانية

منذ دقيقتين
mobile world congress

mobile world congress

A A A
طباعة المقال

تنطلق يوم غد الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للهواتف المحمولة mobile world congress في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي يعقد فى الفترة من 26 فبراير وحتى 29 فبراير 2024 في ساحة Fira Gran Via، بمشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك و2000 عارض.

ويُعد MWC Barcelona أحد أكبر المعارض التجارية في صناعة الهواتف المحمولة في العالم، تشهد مشاركة شركات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من الشركات ذات الصلة.

وتدور موضوعات MWC 2024 حول الهواتف الذكية و 5 G و FinTech و OpenNet والذكاء الاصطناعي (AI) والأنظمة البيئية للابتكار.

ومن المقرر إطلاق 6 شركات عملاقة لهواتفها الذكية خلال فعاليات المعرض العالمي للهواتف المحمولة، كما يناقش المعرض توفير الطيف الترددي لشبكات الجيل الخامس في العالم، والإستعدادات للجيل السادس للمحمول.

ويشهد الحدث عرض لاعبين في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية أدواتهم وخدماتهم، كذلك مشاركة الكثير من شركات الهواتف الذكية التي تعرض تقنياتها الذكية لعرض أجهزتها وابتكاراتها.

وكذلك هناك تقنية أخرى من المحتمل أن تجذب اهتمامات المتابعين مثل metaverse، حيث تعرض الشركات العاملة في مجال المنتجات المتعلقة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المختلط (MR) تقنياتها أيضاً.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار موقع يوتيوب
بـ 5 خطوات فقط يمكنك حذف حسابك على يوتيوب.. تعرف إليها
أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال
روستيخ الروسية تطوّر أطرافاً اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال
أكثر اللغات انتشارا على الإنترنت.. ما هو ترتيب اللغة العربية؟

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
العملات الرقمية (صورة تعبيرية)
نصيحة من ملياردير أمريكي.. 8 عملات رقمية ستحلق بشكل كبير قريباً!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أربعة مؤشرات خطيرة.. هل اقتربت الحرب الشاملة على لبنان!؟