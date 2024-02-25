أكثر اللغات انتشارا على الإنترنت.. ما هو ترتيب اللغة العربية؟

كشف تقرير لموقع “ستاتيستا” الإحصائي، أن اللغة الإنكليزية تستحوذ على أكثر من نصف عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، التي يتحدث بها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم.

وبحسب تقرير نشره الموقع اعتمادا على بيانات من “دبليو 3 تيكس” و”إثنولوجي”، فإنه رغم أن المتحدثين باللغة الصينية الماندرين يقاربون 1.2 مليار نسمة حول العالم فإن مساهمتهم عبر الإنترنت لا تتجاوز الـ1.3 في المئة.

وفي المرتبة الثانية لأكثر اللغات انتشارا على الإنترنت جاءت الإسبانية، بنسبة 5.6 في المئة، التي يتحدث بها نحو 560 مليون شخص حول العالم.

وتلتها اللغة الألمانية بنسبة محتوى يصل إلى 5 في المئة، واليابانية بنسبة 4.5 في المئة، والروسية بـ4.4 في المئة، والفرنسية 4.3 في المئة، والبرتغالية 3.3 في المئة، والإيطالية بـ2.4 في المئة، والتركية 2 في المئة والهولندية والفلمنكية (الفلمنكية الهولندية أو البلجيكية الهولندية أو الهولندية الجنوبية) بنحو 1.9 في المئة.

وحلت اللغة العربية بالمرتبة السادسة ضمن اللغات المستخدمة على أرض الواقع في عام 2023، ويتحدث بها نحو 274 مليون نسمة، فمساهمة المحتوى الذي يستخدمها على الإنترنت لا يتجاوز 0.06 في المئة.

وكشفت البيانات تباينا كبيرا بين متحدثي اللغة الهندية الذين يتجاوز عددهم 610 ملايين شخص حول العالم، بينما المحتوى على الإنترنت بهذه اللغة أقل من 0.01 في المئة.

ورغم الانتشار الكبير للغة الإنكليزية، فإنها تمثل أقل من 20 في المئة من سكان العالم، ما يعني أن حوالي 4 من بين كل 5 أشخاص حول العالم غير قادرين على فهم نصف مواقع الإنترنت على الأقل من دون اللجوء لوسيلة لترجمة محتواه، بحسب “ستاتيستا”.

كما كشفت البيانات أن اللغات المستخدمة على نطاق واسع مثل الصينية والهندية والعربية يعتبر المحتوى الموجود فيها على الإنترنت متواضعا، في حين أن لغات أخرى مثل الإنكليزية والألمانية والروسية لها بصمة كبرى في الانتشار عبر الإنترنت.