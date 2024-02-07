"أكسيوم ميشن 3" يخطط لمغادرة محطة الفضاء الدولية اليوم

صرحت شركة “سبيس إكس” أنه من المقرر مغادرة كبسولة “دراغون” التي تقل فريق “أكسيوم ميشن 3” محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء، متوجهة إلى الأرض.

وذكرت “سبيس إكس” عبر حسابها على منصة إكس، الثلاثاء، أنه من المرتقب أن يغادر الفريق محطة الفضاء الدولية، عند الساعة 17:05 بتوقيت تركيا (+3 تغ).

وأكدت أن مغادرة الكبسولة محطة الفضاء مرتبطة بالظروف الجوية في النقطة التي ستحط عليها في الأرض.

والجمعة، أُقيم حفل في محطة الفضاء الدولية لوداع فريق مهمة “أكسيوم ميشن 3″، والذي يضم 4 رواد فضاء، بينهم التركي ألبير غزر أوجي.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة “ناسا” الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/ شباط الجاري، ولكن أجلت يومين ثم إلى 6 من الشهر نفسه بسبب الظروف الجوية غير المناسبة، قبل أن تتأجل مرة ثالثة إلى موعد غير محدد للسبب ذاته.