أمازون تنجح فى إطلاق أول قمر صناعي للإنترنت تابع لها

نجحت أمازون في إطلاق أول قمر صناعي للانترنت وذلك وفقًا لشركة United Launch Alliance، حيث أخذ صاروخ Atlas V التابع للشركة المصنعة للطيران أول قمرين صناعيين من مشروع Project Kuiper إلى مدار أرضي منخفض، وانطلقت المهمة، التي تحمل اسم Protoflight، في الساعة 2:06 مساءً بالتوقيت الشرقي من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتعمل أمازون منذ فترة على مشروع Kuiper، وهي مبادرة القمر الصناعي للإنترنت التي تشبه Starlink، منذ فترة طويلة، وخططت سابقًا لإطلاق النماذج الأولية بحلول نهاية العام الماضي.

وترى الشركة أن Protoflight هي فرصة تعليمية رئيسية، مما يمنحها الفرصة لتسجيل بيانات العالم الحقيقي (أو بشكل أكثر دقة، خارج العالم) من الفضاء وإضافة ذلك إلى نتائج الاختبارات المعملية والميدانية، وتتوقع أمازون اكتساب المزيد من المعرفة حول كيفية أداء الشبكة عبر الأرض والفضاء.

ويعد هذا أيضًا اختبارًا لمعالجة الأقمار الصناعية وعمليات الإطلاق والمهمة، وبمجرد انتهاء المهمة، ستقوم أمازون بإخراج كلا القمرين الصناعيين من مدارهما قبل أن يحترقا في الغلاف الجوي.

وقال راجيف باديال، نائب رئيس التكنولوجيا في مشروع Project Kuiper: “لقد أجرينا اختبارات مكثفة هنا في مختبرنا ولدينا درجة عالية من الثقة في تصميم قمرنا الصناعي، ولكن لا يوجد بديل للاختبارات في المدار”، “هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أمازون أقمارًا صناعية إلى الفضاء، وسنتعلم قدرًا لا يصدق من المعلومات بغض النظر عن كيفية سير المهمة.”

تقول أمازون إن الهدف من مشروع Kuiper هو توفير نطاق عريض سريع وبأسعار معقولة للمجتمعات المحرومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم، وتخطط لنشر أكثر من 3200 قمر صناعي على مدى السنوات الست المقبلة بعد حصولها على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتعد النماذج الأولية لـ KuiperSat-1 وKuiperSat-2 هي التكرارات الأولى، وتتوقع إطلاق أقمار صناعية للإنتاج في النصف الأول من عام 2024 وبدء الاختبارات التجريبية مع بعض العملاء بحلول نهاية العام المقبل.