إجراءات صارمة.. ميتا تتوعد أي محتوى يشيد بحركة حماس!

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب عن اتخاذ خطوات صارمة لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعماً كبيراً لحركة حماس من منصاتها.

خطوة شركة ميتا أتت بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما أسماها “معلومات مضللة”.

وأشارت الشركة إلى أنها وسَّعت بشكل مؤقت تطبيقها لسياسة إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف، وخطاب الكراهية والمحتوى، الذي يحدد بوضوح هوية محتجزين لدى حماس حتى إن كان منشوراً للتنديد أو للتوعية بالموقف.

وقالت إن المحتوى الذي يضم صوراً بتشويش على أوجه وإصابات الضحايا لا يزال مسموحاً، لكن منصاتها ستعطي الأولوية لسلامة وخصوصية الرهائن إذا لم تتمكن من إجراء تقييم واضح للمحتوى.

في السياق، أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة “إكس” (تويتر سابقًا)، الخميس، أنّ منصة التواصل الاجتماعي حذفت المئات من “الحسابات التابعة لحماس” واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل.

وكتبت رسالة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون على منصة “إكس” أمس الأربعاء تقول: “نواصل الاستجابة السريعة لطلبات بإنفاذ القانون من جميع دول العالم، ومن بينها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.