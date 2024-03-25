إليك 3 حيل للمحافظة على عمر بطارية هاتفك الـIPHONE

في عصر تعتبر فيه الهواتف الذكية رفيقنا الدائم، ويصبح الحفاظ على بطارية الهاتف لأطول فترة ممكنة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية التواصل والإنتاجية، خاصةً بالنسبة لمستخدمي الأيفون، حيث يتسم هذا النوع من الهواتف بمميزات عديدة تجعل منه خيارًا مفضلًا للكثيرين، إلا أن مسألة البطارية تظل تحديًا يواجه الجميع.

وفيما يلى نعرض ثلاث حيل بسيطة ولكنها فعّالة للغاية تمكنك من المحافظة على عمر بطارية هاتفك الأيفون واستخدامه لأطول فترة ممكنة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر، مما يسمح لك بالاستمتاع بتجربة استخدام متميزة ودون انقطاع.

1. تقليل عمل التأثيرات

للمساعدة في إطالة عمر البطارية وزيادة سرعة جهاز iPhone، يمكنك “تقليل حركة” تأثيرات معينة، للقيام بذلك، ابحث عن إمكانية الوصول في الإعدادات > الحركة > تشغيل تقليل الحركة، ثم قم بإيقاف تشغيل التشغيل التلقائي لتأثيرات الرسائل ومقاطع الفيديو.

2. تحديث التطبيقات في الخلفية

للمساعدة في إطالة عمر البطارية، ستحتاج إلى الانتقال إلى تحديث التطبيقات في الخلفية في الإعدادات وإيقاف تشغيله. وفقًا لشركة Apple، “عند تمكين تحديث التطبيقات في الخلفية، يمكن للتطبيقات التحقق من البيانات والتحديثات الجديدة حتى عندما لا تكون كذلك، استخدامها، مما قد يؤدي إلى استنزاف البطارية واستهلاك بياناتك.

“يمكن أن يساعد تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية على تحسين عمر بطارية جهاز iPhone الخاص بك وأدائه”، كما يمكن أن يوفر لك البيانات إذا كنت تستخدم خطة بيانات محدودة.

3. السطوع

قبل كل شيء، كان سطوع iPhone هو الإعداد الأول الذي يجب اللعب به، على موقع الشركة الإلكتروني “لتحقيق أقصى قدر من الأداء” من بطارية iPhone، هناك ثلاث نصائح لتعزيز عمر البطارية، الأولى هي التحديث إلى أحدث البرامج، والتي يمكن أن تسحق أي أخطاء تستنزف البطارية، لكن الخيار الثاني هو تعتيم السطوع أو تشغيل السطوع التلقائي “لإطالة عمر البطارية”.