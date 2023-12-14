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"إنستغرام" تتيح ميزة تعديل الخلفيّة في الصّور

منذ ساعة واحدة
شعار تطبيق إنستغرام

شعار تطبيق إنستغرام

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أعلنت منصة “إنستغرام” رسمياً إتاحة ميزة تعديل خلفية الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أحمد الدحل، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي في “ميتا”، عبر حسابه في “ثريدز”، إن الأداة الجديدة ستسمح للمستخدمين بتغيير خلفية الصور باستخدام الأوامر النصية عند مشاركتها كقصص “ستوريز”.

وعند اختيار صورة لمشاركتها كقصة في “إنستغرام”، يلاحظ المستخدمون وجود أيقونة محرر الخلفية في الصورة. وعند الضغط عليها، يجري تعرّف الشخص أو العنصر الأساسي داخل الصورة، وتُزال الخلفية تماماً.

ويمكن للمستخدمين كتابة أمر نصي يصف الخلفية التي يريدون الحصول عليها، ليولدها محرر الصور تلقائياً، كما يمكنهم استخدام المقترحات الجاهزة التي تكون موجودة أعلى شريط الأوامر.

وعندما ينشر المستخدم القصة بالخلفية التي ولّدها الذكاء الاصطناعي، سيرى الآخرون ملصق “جربه Try it” مع أوامر جاهزة حتى يتمكنوا أيضاً من التلاعب في خلفية الصورة.

وتوفر تلك الأداة الجديدة خيارات لا محدودة من الخلفيات التي يمكن استخدامها أو تخيلها للصور، وتُجرى عملية التعديل في الصورة في ثوانٍ معدودة، كما تُعزل العناصر عن الخلفية بدقة في معظم الحالات.

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