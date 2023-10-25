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إنشاء أول مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية

25 - أكتوبر - 2023
قمر صناعي

قمر صناعي

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تعتزم شركة ASpace الصينية، استثمار مليار ريال (نحو 267 مليون دولار) لتأسيس أول مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في السعودية، بحسب ما أعلنته المملكة، الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الشركة الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية، تعتزم رفع حجم استثماراتها تباعاً مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولا إلى صناعة الأقمار الصناعية.

وجرى تسليم شركة ASpace -التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها – رخصة الاستثمار على هامش فعاليات منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، المنعقد بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط المملكة لتعزيز الاستثمار في مجال الفضاء، والذي يأتي في إطار تنويع اقتصاد البلاد بمجالات مختلفة وتقليل الاعتماد على النفط.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، فإن شركة ASpace سوف تستفيد من موقع المملكة الجغرافي كمنصة لتعزيز قدرات الفضاء في المنطقة من خلال الاستثمار في الأقمار الصناعية المتقدمة التي تمثل 70 بالمئة من سوق الفضاء.

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح: “إن حصول شركة ASpace على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية يعد النواة الأولى للاستثمار في المملكة في هذا المجال”.

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