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الصين تتعهد بتعزيز التطور في مجال الخوارزميات واستخدام البيانات

منذ ساعة واحدة
لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني

لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني

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قال تلفزيون الصين المركزي (الأربعاء 13-3-2024) إن لي تشيانغ رئيس الوزراء وصف الذكاء الاصطناعي بأنه محرك مهم “للقوى الإنتاجية الجديدة”.

وقال لي إن الصين ستعجل برفع مستويات الحوسبة وتعزيز التطور في مجال الخوارزميات واستخدام البيانات.

واستخدم الرئيس شي جين بينغ مصطلح “القوى الإنتاجية الجديدة” في سبتمبر أيلول الماضي عندما سلط الضوء على الحاجة إلى وضع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يستند إلى الابتكار في القطاعات المتقدمة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن رئيس الوزراء زار مكتب شركة بيدو في بكين، وهو مكان مخصص لعرض وتجربة تقنيات القيادة الذاتية في العاصمة، كما زار أيضا شركة ناورا تكنولوجي.

    المصدر :
  • رويترز

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