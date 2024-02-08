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انطلاقة مرتقبة وقوية للمساعد الافتراضي "كوبايلوت" من مايكروسوفت

منذ 11 ثانية
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ذكر موقع بيزنس إنسايدر (الأربعاء 7-2-2024) أن شركة مايكروسوفت ستطلق المساعد الافتراضي (مايكروسوفت 365 كوبايلوت) – Microsoft 365 Copilot، في ظل سعيها إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف تقرير الموقع نقلا عن رسالة داخلية أن الشركة تجري اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة.

ولم ترد مايكروسوفت بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع أوبن إيه.آي، مطورة روبوت الدردشة الذائع الصيت (تشات جي.بي.تي)، بالإضافة إلى النمو المطّرد لأعمال الحوسبة السحابية في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالميا متخطية أبل.

وتعمل أداة كوبايلوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأُنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من أوبن إيه.آي.

وهي الأداة المساعدة الجديدة في برامج أوفيس ومايكروسوفت 365 والتي تتضمن برامج وورد وأوتلوك وتيمز.

وبدأت مايكروسوفت في نوفمبر تشرين الثاني بيع (كوبايلوت) مقابل 30 دولارا شهريا. ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد أو إنشاء شرائح عرض تقديمي.

    المصدر :
  • رويترز

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