بشرط.. آبل تستجيب للضغوط الأوروبية وتفتح نظامها "للتحميل الجانبي"

أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل السماح لمستخدمي هواتفها الذكية آيفون في دول الاتحاد الأوروبي بتنزيل التطبيقات إلى أجهزتهم من مواقع الإنترنت الخاصة بمطوري هذه التطبيقات مباشرة، من دون الحاجة إلى استخدام متجرها الإلكتروني “آب ستور”، استجابة لضغوط سلطات الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعد الخطوة الأخيرة -التي تعرف أيضا باسم “التحميل الجانبي”- التزاما من آبل بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد الذي يستهدف إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة بتحسين مستويات المنافسة العادلة في السوق.

وقالت آبل -عبر صفحة الدعم الفني الخاصة بها- إن “تنزيل التطبيقات من أي موقع إنترنت مباشرة يستلزم مسؤولية ومراقبة تجربة المستخدم، بما في ذلك القدرة على إدارة التطبيقات وتقديم الدعم الفني ورد الأموال المستحقة له”، وأضافت أن “آبل ستسمح للمطورين بتقديم هذه الخدمة بعد تحقيق معايير محددة والالتزام بالاشتراطات المقررة التي تحمي المستخدمين”.

يذكر أن آبل كانت تعارض السماح بما يسمى “التحميل الجانبي”، المقرر بدء تفعيله خلال الربيع الحالي، بدعوى المخاطر الأمنية التي تهدد أجهزة المستخدمين، إذ لن تتمكن الشركة من تقديم الدعم الفني أو رد الأموال للمستخدمين أو التصدي لأي انتهاك للخصوصية.

وقالت الشركة الأميركية إنه لكي يتم السماح لأي مطور بتقديم خدمة التنزيل المباشر للمستخدمين، عليه الوفاء بمجموعة معايير، منها أن يكون قد سبق تنزيل التطبيق مليون مرة على أجهزتها العاملة بنظام التشغيل “آي أو إس” في أول سنة له في الاتحاد الأوروبي.