الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اعتقالهما في الهند.. الصين تدعم موظفَين من شركة "فيفو" للهواتف الذكية

منذ ساعة واحدة
شعار شركة فيفو "vivo"

شعار شركة فيفو "vivo"

A A A
طباعة المقال

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أنّ الصين ستقدم الحماية والمساعدة القنصلية لموظفين صينيين من شركة فيفو لصناعة الهواتف الذكية اعتقلتهما السلطات الهندية، وأنها تحث الهند على عدم التمييز ضد الشركات الصينية.

وقالت المتحدثة ماو نينغ في مؤتمر صحافي اعتيادي: “الحكومة الصينية تدعم بقوة الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

هذا واعتقلت الوكالة الهندية لمكافحة الجرائم المالية الأسبوع الماضي، اثنين من الموظفين البارزين في وحدة فيفو في الهند في خطوة تعهدت الشركة بالطعن عليها قضائيًا.

وقال مصدر على صلة مباشرة بالقضية لرويترز، إن الموظفين مثلا أمام محكمة في دلهي يوم السبت، ونُقلا إلى منشأة تابعة للإدارة المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية في الهند.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنّ موظفي فيفو اللذين لم تتمكن رويترز من التأكد من هويتهما سيمثلان أمام القضاء غدًا الثلاثاء.

وجاء اعتقالهما بعد شهرين من اعتقال الإدارة الهندية لأربعة مسؤولين تنفيذيين بهذا القطاع، أحدهم مواطن صيني، يعملون في الوحدة الهندية لشركة فيفو بشأن ما يعتقد أنها قضية غسل أموال. فيما تنفي الشركة هذه الاتهامات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار شركة "ميتا بلاتفورمز"
غزة تحت النار
هيومن رايتش ووتش تنتقد بشكل حاد تعامل شركة "ميتا" مع الأصوات المؤيدة لفلسطين
منصة "إكس"
انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم
شعار شركة ميتا
غزة تحت النار
"ميتا": الشركة أخطأت بإزالة مقطعي فيديو عن الصراع في غزة

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
عناصر تابعين لحزب الله
قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
تشين ألموغ غولدشتاين كانت محتجزة في غزة مع 3 من أبنائها (مواقع التواصل)
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لأسيرة سابقة في غزة.. هكذا تصرف معنا مقاتلو القسام!