بعد اعتقالهما في الهند.. الصين تدعم موظفَين من شركة "فيفو" للهواتف الذكية

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أنّ الصين ستقدم الحماية والمساعدة القنصلية لموظفين صينيين من شركة فيفو لصناعة الهواتف الذكية اعتقلتهما السلطات الهندية، وأنها تحث الهند على عدم التمييز ضد الشركات الصينية.

وقالت المتحدثة ماو نينغ في مؤتمر صحافي اعتيادي: “الحكومة الصينية تدعم بقوة الشركات الصينية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

هذا واعتقلت الوكالة الهندية لمكافحة الجرائم المالية الأسبوع الماضي، اثنين من الموظفين البارزين في وحدة فيفو في الهند في خطوة تعهدت الشركة بالطعن عليها قضائيًا.

وقال مصدر على صلة مباشرة بالقضية لرويترز، إن الموظفين مثلا أمام محكمة في دلهي يوم السبت، ونُقلا إلى منشأة تابعة للإدارة المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية في الهند.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنّ موظفي فيفو اللذين لم تتمكن رويترز من التأكد من هويتهما سيمثلان أمام القضاء غدًا الثلاثاء.

وجاء اعتقالهما بعد شهرين من اعتقال الإدارة الهندية لأربعة مسؤولين تنفيذيين بهذا القطاع، أحدهم مواطن صيني، يعملون في الوحدة الهندية لشركة فيفو بشأن ما يعتقد أنها قضية غسل أموال. فيما تنفي الشركة هذه الاتهامات.