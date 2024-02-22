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بعد الساعات.. آبل وسامسونغ تدخلان صراع التنافس عبر "الخاتم الذكي"

منذ ساعة واحدة
شعار شركة آبل

شعار شركة آبل (رويترز)

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دخلت شركتا “آبل وسامسونغ” سباق التميز والتنافس في تصنيع وتطوير الخاتم الذكي والذي قد يكون بديلاً عن الساعات، نظراً لخفة وزنه وإمكانية ارتدائه حتى خلال النوم.

ووفقًا لما ذكره تقرير جديد نشره موقع Electronic Times التقني الكوري، فإن آبل تولي السوق اهتمامًا وثيقًا؛ بحثًا عن علامات تشير إلى أن الخاتم الذكي سيكون بديلًا رائجًا للساعات الذكية، إذ يمكن ارتداؤه لمدة أطول ويسهل النوم به مقارنة بالساعات الذكية.

ودرست شركة آبل فكرة الخاتم القابل للارتداء لعدة سنوات، إذ سجلت كثيرًا من براءات الاختراع المرتبطة به. ومع استعداد شركة سامسونغ لطرح منتجها الخاص في السوق، قد يكون الوقت مناسبًا لشركة آبل لطرح خاتم ذكي.

ويقال إن شركة آبل تدرس فكرة الخاتم الذكي بجدية حاليًا، إذ تعده توسعًا قابلًا للتطبيق لمجموعة الأجهزة القابلة للارتداء لديها.

وتأتي تلك الشائعات الأخيرة المرتبطة بمنتج آبل المزعوم بعد أن أعلنت سامسونغ رسميًا مطلع العام الجاري عزمها طرح خاتم ذكي، ومن المتوقع الكشف عنه منتصف العام الجاري وطرحه في الأسواق خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع طرح الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي.

وبحسب شائعات أخيرة، يُقال إن خاتم سامسونغ الذكي سيُطرح بمقاسات مختلفة، وسيقيس تدفق الدم ونسبة تشبع الأكسجين فيه ومراقبة النشاط الكهربي للقلب وتتبع النوم، بالإضافة إلى مزايا أخرى للتحكم في الأجهزة المنزلية والدفع الإلكتروني من بُعد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بالفعل شركات تطرح منتجات مماثلة مثل شركة أوروا الفنلندية التي باعت ما يزيد على مليون وحدة من خواتمها الذكية منذ إطلاقها عام 2015.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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